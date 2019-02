Eden Hazard troisième meilleur dribbleur d’Europe selon un rapport du CIES

Eden Hazard (Chelsea) figure au troisième rang du classement des meilleurs dribbleurs des cinq grands championnats européens, selon un rapport publié lundi par le CIES, l’observatoire du football. La première place est occupée, sans grande surprise, par Lionel Messi (FC Barcelone). Dans sa lettre hebdomadaire, le CIES a classé les joueurs du ‘big-5’ en fonction du nombre de minutes de championnat disputées par dribble réussi lors des matches joués durant les 365 derniers jours (calcul effectué entre le 18 février 2018 et le 17 février 2019).

Lionel Messi, quintuple Ballon d’Or, arrive en tête de ce classement avec un dribble réussi toutes les 19,2 minutes. Il devance l’ailier français de Nice Allan Saint-Maximin (19,8) et Eden Hazard (21,0). Le capitaine des Diables Rouges présente le meilleur taux de réussite parmi les joueurs ayant tenté au moins 100 dribbles lors de la période prise en compte (73%). Trois autres joueurs dans ce cas de figure ont un taux de succès supérieur à 70%: le Tunisien Naïm Sliti (Dijon), le Français Marcus Thuram (Guingamp) et l’Argentin Ever Banega (Séville).

Le seul autre Belge dans le classement est le frère d’Eden, Thorgan Hazard (Borussia Mönchengladbach), 41e avec un dribble réussi toutes les 39,1 minute. Notons que l’analyse n’inclut que les joueurs ayant disputé au moins 1.800 minutes, ce qui peut expliquer l’absence de Kevin De Bruyne, blessé en début de saison.

