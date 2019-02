Dix-sept athlètes belges à Glasgow pour l’Euro d’athlétisme en salle

Dix-sept athlètes ont été sélectionnés pour les championnats d’Europe en salle de Glasgow (1er-3 mars), a confirmé lundi la Ligue Royale Belge d’Athlétisme (LRBA). La sélection belge aurait dû être dévoilée jeudi passé, mais suite aux polémiques concernant la convention sur les équipements et les droits à l’image que la LRBA voulait imposer aux athlètes, la conférence de presse prévue a été annulée et l’annonce de la sélection reportée. Dimanche, la LRBA a annoncé l’élaboration d’un nouveau code de conduite en concertation avec les athlètes, qui l’ont approuvé.

Huit Belges disputeront les épreuves individuelles: Eline Berings (60m haies), Cynthia Bolingo (400m), Renée Eykens (800m), Hanne Maudens (pentathlon), Claire Orcel (hauteur) Ismael Debjani (1.500m), Robin Hendrix (3.000m) et Thomas Van der Plaetsen (heptathlon).

La Belgique sera présente dans les deux relais 4x400m. Kevin, Dylan et Jonathan Borlée, Julien Watrin et Asamti Badji défendront les chances des Belgian Tornados. Hanne Claes, Camille Laus, Margo Van Puyvelde, Cynthia Bolingo et Paulien Couckuyt composent la sélection des Belgian Cheetahs. Kevin Borlée (sur 400m individuel) et Hanne Maudens (saut en longueur) avaient réussi le minimum sur une autre épreuve, mais ils ont préféré se concentrer sur une seule compétition.

Source: Belga