Conflit au Yémen – Libération d’un Américain enlevé il y a 18 mois dans la capitale yéménite Sanaa

Un Américain sexagénaire enlevé il y a 18 mois dans la capitale yéménite Sanaa a été libéré et se trouve désormais auprès de sa famille, a annoncé lundi le président américain Donald Trump. « Je suis honoré d’annoncer que Danny Burch, un citoyen américain qui était otage depuis 18 mois au Yémen, a été récupéré et qu’il a pu rejoindre son épouse et ses enfants », a dit Donald Trump sur Twitter. « J’apprécie le soutien des Emirats arabes unis pour ramener Danny à la maison », a-t-il ajouté.

Danny Burch, marié à une Yéménite, avait été kidnappé par cinq hommes armés en septembre 2017 et emmené vers une destination inconnue alors qu’il rentrait chez lui après avoir déposé ses enfants à une piscine.

Cet Américain travaille pour la compagnie pétrolière Safer, active dans la province de Marib, à l’est de Sanaa, la capitale yéménite qui se trouve sous contrôle des rebelles Houthis soutenus par l’Iran.

Le président américain n’a donné aucun détail sur les circonstances de la libération de Danny Burch, âgé de 63 ans au moment de son enlèvement, pas plus que sur l’identité de ses ravisseurs.

« Récupérer les otages américains est une priorité de mon administration, et avec la libération de Danny, nous avons maintenant obtenu la libération de 20 Américains captifs depuis mon élection », a affirmé Donald Trump, sans fournir plus de détails.

