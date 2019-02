Une baleine de 10 tonnes retrouvée dans la forêt amazonienne

Baleia jubarte

Baleia Jubarte é encontrada em área de mata na praia do Marajó, no Pará – Com informações do G1 – Video: Coluna On/ YoutubeUma baleia da espécie Jubarte foi encontrada nesta sexta-feira (22), em área de mata da praia do Araruna, litoral do município de Soure, na ilha do Marajó.De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, Saneamento e Meio Ambiente (Semma), o animal, que parece ser um indivíduo adulto, foi encontrado já morto. Ele mede 11 metros de comprimento por 6 metros de largura.“O mamífero é de uma das maiores espécies de baleias que existem”, diz Dirlene Silva, secretária de meio ambiente do município.Segundo a Semma, uma equipe colhe informações para elucidar o mistério sobre o aparecimento deste animal, tão longe do oceano, em período invernoso. Biólogos da ONG Bicho D’água estão a caminho de Soure para averiguar a causa da morte do animal. “Eles vão fazer a necropsia. A olho nu, não há ferimentos. Então precisamos entender o que culminou na morte da baleia”, diz Dirlene.

Posted by Redeesperanca on Saturday, February 23, 2019