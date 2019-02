Rami Malek chute lourdement de scène après avoir reçu son Oscar

Rami Malek, qui a remporté l’Oscar du meilleur acteur dimanche pour son rôle dans « Bohemian Rhapsody », est tombé de scène après son discours. Il a été pris en charge par les secours.

Juste après avoir récupéré son prix et livré son discours, Rami Malek a lourdement chuté de la scène du Dolby Theater. L’acteur a protégé sa statuette en tombant. Deux agents de sécurité l’ont aidé à se relever avant de le faire asseoir sur un fauteuil au premier rang.

L’interprète de Freddie Mercury a ensuite été pris en charge par les secours qui l’ont emmené dans une salle à l’abri des regards. Mais il semble que Rami Malek ne souffre d’aucune blessure. Il n’a, en tout cas, rien laissé paraître devant la presse après l’incident.

rami malek

the first non-white actor

to win an oscar

and first ever

to fall off the oscars stage

i stan pic.twitter.com/xtkLgh04zN

— ‏ً (@gracefulmercury) February 25, 2019