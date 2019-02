Papa d’une petite fille trisomique, son message est bouleversant

Le papa d’une petite fille trisomique a partagé son histoire sur les réseaux sociaux et comment cette naissance a bouleversé sa vie.

Jason Keen est un père de cinq enfants originaire du Wiltshire, dans le sud-ouest de l’Angleterre. En 2015, il est devenu le papa de Rosie. Ce 21 février, il a décidé de partager son histoire sur Twitter et il a inspiré, ému et bouleversé des milliers d’internautes.

"My child has Down's Syndrome, what should I expect?" This. 100% this. pic.twitter.com/vo0Bu0Eoxp — Jason Kneen (@jasonkneen) February 21, 2019

« Attendez-vous à ça »

Il a commencé son message en s’adressant aux parents qui se poseraient la question suivante : « Mon enfant a le syndrome de Down, à quoi dois-je m’attendre ? ». Sous cette question, il a publié une photo de sa fille avec un grand sourire sur le visage et en écrivant : « À ça. 100 % ça ». « Attendez-vous aussi à ça », lance-t-il en publiant quatre autres adorables photos de sa fille avec le hashtag « Je ne changerais rien ».

« N’importe quel enfant peut être brillant, merveilleux et étonnant »

Jason Keen revient ensuite sur le moment où il a appris que sa fille serait trisomique. « Je n’étais absolument pas prêt pour un enfant comme Rosie. Ce fût un choc lorsqu’elle est née et j’ai aujourd’hui honte de dire que je n’ai pas bien pris la nouvelle au début ». Jason explique que cela n’a pas été facile mais qu’il ne s’est pas laissé abattre par tous les livres et la documentation sur la trisomie. « J’ai rapidement compris que n’importe quel enfant pouvait être lent pour parler, lent pour marcher et avoir des difficultés pour apprendre. J’ai aussi réalisé que n’importe quel enfant pouvait être brillant, merveilleux et étonnant ».

I was totally NOT ready for a child like Rosie. It was a shock when she was born and I’m ashamed to say I didn’t take it well initially. 2/12 pic.twitter.com/PHNRJny7mW — Jason Kneen (@jasonkneen) 22 février 2019

Rosie profite chaque jour de la vie

Comme tous les parents, Janson a connu des moments difficiles. En 2017, juste avant Noël, Rosie a été hospitalisée pour une pneumonie. Il a passé les réveillons de Noël et du Nouvel An avec sa fille à l’hôpital. « Elle a été incroyable et tellement courageuse », raconte Jason.

Quickly I realised that ANY child can be slow to talk; slow to walk; have learning difficulties, and ANY child can be brilliant and wonderful and amazing. 5/12 pic.twitter.com/Mi3ufbJmKc — Jason Kneen (@jasonkneen) 22 février 2019

Enfin, il conclut son histoire en écrivant : « Un an plus tard, nous avons fêté Noël ensemble à la maison. Elle continue de profiter chaque jour de la vie, et elle rappelle, à nous et à moi, combien tout cela est amusant ».

A year later and we had our Christmas at home and together and she continues to enjoy life, every day, and reminds us and ME how fun it all is. 12/12 pic.twitter.com/7d4j2QCAPQ — Jason Kneen (@jasonkneen) 22 février 2019

Dwayne Johnson réagit

L’histoire de Jason Keen a touché des dizaines de milliers de personnes sur Twitter. Le père de famille a reçu des messages de soutien du monde entier. Il avait notamment mentionné Dwayne Johnson, alias The Rock, qui a interprété les chansons dans la version originale du dessin animé de Disney « Vaiana » que Rosie avait regardé tant de fois à l’hôpital. L’acteur américain lui a répondu : « Reste forte Rosie ! Oncle Maui (NDLR, son personnage dans Vaiana) t’aime ».