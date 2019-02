VIDEO. Une installation pour explorer la surface de la lune en réalité virtuelle

Une oeuvre d’art en réalité virtuelle (VR) créée par Laurie Anderson et Hsin-Chien Huang sera présentée à Art Basel Hong Kong en mars prochain. Elle permettra aux visiteurs d’explorer virtuellement la surface de la lune grâce à un partenariat signé avec les casques HTC Vive.

Laurie Anderson est une artiste avant-gardiste américaine, mais aussi compositrice, musicienne et réalisatrice. Elle collabore depuis plus de 20 ans avec l’artiste taïwanais spécialisé dans les nouveaux média, Hsin-Chien Huang, sur plusieurs projets multimédia.

Pour leur dernière oeuvre conjointe, « To the Moon », décrite comme l’une des plus ambitieuses du duo, Anderson s’est inspirée de son expérience de première artiste à avoir bénéficié d’une résidence à la NASA, pour créer une oeuvre immersive qui s’inspire tant de la mythologie, de la littérature, des sciences et de la politique pour envisager la lune, tant scientifiquement que métaphysiquement. 15 minutes durant, les spectateurs pourront survoler la surface de la lune et découvrir d’étonnants sites. Ils seront en apesanteur pour simuler l’expérience des astronautes dans l’espace.

« Une alliance de nombreuses choses »

Hsin-Chien Huang s’est notamment inspiré du « Petit Prince » de Saint-Exupéry pour développer une bonne partie de l’imagerie lunaire. Le voyage est rythmé au son de la chanson « Ramon » de Laurie Anderson, issue de son album « Strange Angels » de 1989 qui lui avait valu une citation aux Grammy Awards.

Au sujet de cette oeuvre, Laurie Anderson note que « c’est une alliance de nombreuses choses, le mouvement, l’engagement physique, le langage, la musique et surtout, la possibilité de disparaître dans quelque chose ».

« To the Moon » est la seconde oeuvre présentée par HTC Vive à Art Basel Hong Kong. En 2018, l’équipe qui avait développé le casque de réalité virtuelle avait participé à la présentation d’oeuvres en VR signées Marina Abramović et Anish Kapoor, qui pouvaient être explorées à la fois dans le stand de la foire mais aussi via l’app store VR Viveport. « To the Moon » sera présenté lors de la foire hongkongaise du 29 au 31 mars.