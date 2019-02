Une adolescente lance une levée de fonds pour sauver ses parents agriculteurs

Face à la situation d’urgence dans laquelle se trouve sa famille, une jeune fille a lancé une campagne de crowdfunding.

« Je m’appelle Emilie, j’ai 15 ans et j’ai besoin de vous écrire par rapport à un sujet qui me tient à coeur : ma famille. J’ai envie de l’aider car je ne supporte plus de la voir comme cela. Triste, toujours de mauvaise humeur et parfois même en dépression ». Voici comment débute l’appel au secours d’Emilie, 15 ans. Cette adolescente de Madaillant, dans le Lot-et-Garonne, en France, a décidé de tenter le tout pour le tout afin de sauver la ferme de ses parents.

En secret, celle-ci a alors décidé de lancer une levée de fonds sur le site Leetchi afin d’aider ses parents à éponger leurs dettes. Sur la page, la jeune fille explique en détails comment sa famille a dû se débarrasser de sa volaille suite à une dénonciation. La famille a ainsi dû emprunter de l’argent pour payer les 100.000 euros de l’abattage. A l’heure actuelle, et après avoir vécu à cinq avec 800 euros par mois, la jeune fille raconte leur désespoir.

Un message touchant dans lequel elle explique vouloir juste venir en aide à sa famille. « Si nous ne payons pas ce que le juge veut tous les ans ils nous fichent à la porte. C’est pour cela que je demande votre aide, déjà que la vie nous ne la supportons plus depuis ces années où nous sommes dans la galère je n’imagine même pas comment nous allons faire si nous atterrissons dans la rue », écrit encore celle-ci.

Une médiatisation réussie

Espérant récolter 450.000 euros, la jeune fille fille, citée par Le Parisien, explique que pendant plusieurs jours il n’y avait que 235 euros sur la cagnotte. Suite à un premier article de la Dépêche, la somme a commencé à augmenter, atteignant, à l’heure d’écrire ces lignes, près de 210 440 euros.

L’histoire de la famille d’Emilie a d’ailleurs été relatée sur France 5. Cette dernière a également été invitée par le ministère de l’agriculture à participer à un débat avec le ministre. Même la mairie du village dans lequel réside la famille est aujourd’hui assénée de coups de téléphone de gens souhaitant venir en aide et féliciter l’adolescente.

Une démarche dont ne se remettent toujours par les parents qui ont appris la nouvelle deux semaines après le lancement de la cagnotte. « Quand on a vu sur l’écran de l’ordinateur tout cet argent, on a été bouleversés. En deux semaines, elle avait réussi à collecter ce que nous aurions mis dix-sept ans à gagner », se souvient Murielle sa maman.