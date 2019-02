Un éléphant retrouvé mort, la queue et les défenses coupées au Cambodge

Un éléphant a été retrouvé mort dans une réserve au Cambodge, la queue et les défenses coupées, a-t-on appris lundi auprès de responsables de ce pays qui sert de plaque tournante au trafic illicite d’animaux sauvages.

Ce mâle, tué une dizaine de jours auparavant, avait reçu « une blessure par balle sous son oeil droit », a indiqué Neth Pheaktra, porte-parole du ministère de l’Environnement, précisant que les autorités étaient toujours à la recherche des braconniers. Sa dépouille a été retrouvée dimanche dans une réserve de la province de Mondulkiri (est).

L’éléphant d’Asie est considéré comme une espèce en danger par l’Union internationale pour la conservation de la nature. Les éléphants sont chassés en Asie principalement pour leurs défenses mais aussi pour les poils de leur queue considérés comme des porte-bonheurs que l’on intègre dans des bijoux. En raison de la destruction des forêts et du braconnage, les populations d’éléphants ont chuté drastiquement au Cambodge où il n’y aurait plus que 400 individus à l’état sauvage, selon Mondulkiri Project, une ONG de défense des animaux.

Les produits à base d’ivoire, tout comme ceux fabriqués à partir d’écailles de pangolin ou de cornes de rhinocéros, sont recherchés, notamment au Vietnam et en Chine où ils sont utilisés dans la médecine traditionnelle pour leurs vertus, très controversées, contre le cancer ou l’impuissance notamment. Et le Cambodge est un lieu de transit important alors que les trafiquants sont confrontés à une répression plus sévère en Thaïlande voisine. En décembre, plus de mille défenses d’éléphant dissimulées dans un conteneur en provenance du Mozambique avaient été saisies par les autorités cambodgiennes.