Oscars : La réaction de Jennifer Hudson lors du discours de Lady Gaga devient un mème

Jennifer Hudson a visiblement aimé le discours très émouvant de Lady Gaga lors de la cérémonie des Oscars. La réaction de l’actrice a fait sourire les internautes qui se sont empressés d’en faire un mème.

Lady Gaga a remporté ce dimanche l’Oscar de la meilleure chanson originale pour le titre Shallow. Très émue, la chanteuse et actrice a livré un beau discours sur l’espoir, le travail et la nécessité de tout faire pour réaliser ses rêves.

« J’ai travaillé dur »

« Si vous êtes à la maison et que vous êtes assis sur votre canapé à regarder cela en ce moment, tout ce que j’ai à dire, c’est que c’est un travail difficile », a déclaré Lady Gaga. «J’ai travaillé dur pendant longtemps, et il ne s’agit pas de gagner mais de ne pas abandonner. Si vous avez un rêve, battez-vous pour lui», a-t-elle poursuivi. « La passion demande de la discipline, et il ne faut pas compter combien de fois on est rejeté, que l’on tombe ou qu’on se fait tabasser, mais bien les fois où on est debout et courageux. »

Une émotion partagée

Son enthousiasme et ses larmes ont particulièrement touché Jennifer Hudson. Complètement en accord avec le discours, l’actrice hoche la tête, partageant visiblement l’émotion de Lady Gaga. Cette réaction a fait sourire les internautes, qui ont vite réalisé un GIF.

Jennifer Hudson is all of us watching Gaga's speech #Oscars pic.twitter.com/xOum9JDwkf — Lindsey Kupfer (@Lindseykupfer) February 25, 2019

Après ce speech, Lady Gaga a poursuivi dans l’émotion, en interprétant le tube Shallow en compagnie de Bradley Cooper. Les deux acteurs sont tombés dans les bras l’un de l’autre après leur performance.