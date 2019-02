Tour d’Algarve – La dernière étape pour Zdenek Stybar, la victoire finale pour le Slovène Pogacar, 20 ans

Le jeune Slovène de 20 ans, Tadej Pogacar (EAU Team Emirates) s’est adjugé le Tour d’Algarve (2.HC), 45e édition du nom, à l’issue de la 5e et dernière étape disputée sur 173,5 km entre Faro et l’Alto de Malhao (2e catégorie), et remportée par le Tchèque Zdenek Stybar (Deceuninck-Quick Step) dimanche au Portugal. Le spécialiste du cyclocross, le Tchèque Stybar s’est retrouvé avec Soren Kragh Andersen (Sunweb) au fil de la dernière ascension de la journée, un col de deuxième catégorie, s’imposant au final avec 3 secondes d’avance sur le Danois. Le Néerlandais Wout Poels (Sky) a pris la 3e place à 9 secondes.

Le Slovène Tadej Pogacar (UAE Emirates) a fini lui 6e à 18 secondes et conserve son maillot de leader. Pour sa première saison pro, Pogacar s’offre déjà une brillante victoire après son succès aussi dans la deuxième étape de ce rendez-vous en Algarve. Il avait remporté le Tour de l’Avenir l’an dernier.

Andersen est deuxième au classement général final à 14 secondes de Pogacar. Wout Poels complète le podium à 21 secondes.

Source: Belga