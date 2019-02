Roy Jans gagne la dernière étape du Tour d’Antalya

Roy Jans (Corendon-Circus) a remporté la quatrième et dernière étape du Tour d’Antalya (2.2), dimanche, entre Side et Antalya (158 km), en Turquie. Le Limbougeois, 28 ans, s’est montré le plus rapide au sprint devant l’Italien Giovanni Lonardi et le Néerlandais Bas van der Kooij. Jans, qui après une année chez Cibel-Cebon est de retour dans une équipe continentale professionnelle, décroche sa première victoire de la saison.

Le Polonais Szymon Rekita (Leopard Pro Cycling) est le vainqueur final de cette deuxième édition du Tour d’Antalya.

