Proximus League – Tubize terminera la phase classique à la dernière position après sa défaite face à OHL

L’AFC Tubize a réalisé la mauvaise opération du week-end en fond de classement de D1B en s’inclinant à domicile dimanche face à Oud-Heverlee Louvain (1-3) en clôture de la vingt-septième journée de Proximus League. Les Tubiziens sont assurés de terminer à la dernière position à une journée de la fin de la phase classique. Aguemon (11), Kehli (58) et Tshimanga (76) ont assuré la victoire des Louvanistes malgré l’égalisation de Cabraja (43) en fin de première période. Tubize, huitième avec 23 points, compte désormais cinq unités de retard sur la septième position occupée par OHL à une journée de la fin de la phase classique. Cette dernière position n’est qu’anecdotique puisque les points seront divisés par deux lors des playdowns qui désigneront l’unique descendant en D1 amateurs.

À l’heure actuelle, Tubize (23) et OHL (28) seront rejoints par Lommel (30) et Roulers (32). Westerlo (33) est cependant toujours sous la menace de Roulers avant l’ultime journée de Proximus League. La vingt-huitième journée verra s’affronter les deux clubs au Schiervelde le 3 mars prochain.

La 27e journée a été marquée par le lourd revers de Malines à domicile samedi face à l’Union Saint-Gilloise (0-5) samedi. Beerschot Wilrijk, accroché par Roulers sur sa pelouse (1-1), en a profité pour prendre la tête de la deuxième tranche. Vendredi, Westerlo et Lommel se sont neutralisés (2-2).

Lors de la dernière journée, Beerschot Wilrijk pourrait remporter la deuxième tranche s’il réalise au minimum un résultat identique à celui de Malines. Les Anversois comptent, en effet, une unité d’avance au classement. Ils se déplaceront à OHL tandis que Malines ira à Lommel. La dernière rencontre verra s’affronter l’Union et Tubize.

Au classement général, Malines est en tête avec 58 unités. Suivent Beerschot Wilrijk (53), l’Union (42), Westerlo (33), Roulers (32), Lommel (30), OHL (28) et Tubize (23).

En ce qui concerne le classement de la deuxième tranche, le Beerschot est donc en tête avec 29 unités. Suivent Malines (28), Roulers (19), l’Union (18), Tubize (14), Westerlo (14), OHL (13) et Lommel (8).

Pour rappel, Malines a remporté la première tranche. Si Beerschot Wilrijk en fait de même lors de la deuxième période, une finale en aller-retour départagera les deux équipes.

