Les Belges à l’étranger – Manchester City remporte la Coupe de la Ligue aux tirs au but face à Chelsea

Manchester City a remporté la sixième Coupe de la Ligue de son histoire, la deuxième consécutive, dimanche au stade de Wembley de Londres face à Chelsea aux tirs au but (0-0, 3-4 aux tab). Raheem Sterling a inscrit le tir au but décisif en faveur des Citizens. Chelsea, avec Eden Hazard toute la rencontre, et Manchester City, avec Kevin de Bruyne pendant 86 minutes et Vincent Kompany dès le repos, n’ont pas réussi à se départager au terme des 90 minutes de temps réglementaire. Lors des prolongations, aucun but n’a été inscrit mais les spectateurs de Wembley ont assisté à une scène surprenante entre le portier des « Blues » Kepa Arrizabalaga et son entraîneur Maurizio Sarri. Après s’être blessé lors d’un duel avec l’attaquant de Manchester City Raheem Sterling, le gardien espagnol a refusé de céder sa place alors que le deuxième gardien était prêt et que son coach l’exigeait.

Au cours de la séance des penalties, deux joueurs de Chelsea ont manqué l’exercice: Jorginho et Luiz. Azpilicueta, Emerson et Hazard, auteur d’une panenka, ont maintenu l’espoir. Mais de l’autre côté, seul un Citizen a manqué à sa tâche: Sane. Gundogan, Aguero, Silva et, enfin, Sterling ont offert un sixième titre dans cette compétition à Manchester City. Les Citizens peuvent encore rêver d’un quadruplé en fin de saison.

Source: Belga