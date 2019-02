Kwalif. EK basket 2021 (m) – Belgian Lions zetten IJsland vlot opzij in overbodige groepsmatch

België heeft zondag in Bergen de prekwalificatiecampagne voor het EK basketbal in 2021 met een positieve noot afgesloten. De Belgian Lions namen in de Mons Arena de IJslandse basketploeg te grazen met 90-62. De Belgen sluiten de prekwalificaties zo met een perfect rapport af. Met Salumu (15 ptn), Kesteloot (13 ptn), Libert (11 ptn) en Bako (10 ptn) lieten vier Lions dubbele cijfers optekenen.

De manschappen van bondscoach Dario Gjergja waren na drie overwinningen tegen tweemaal Portugal (66-65 en 60-70) en één keer IJsland (66-79) al zeker van een plaats in de EK-kwalificatieronde, die in november aanvat. Voor de vijfde keer op rij deelnemen aan het EK (in 2021) is het doel van het nationale basketbalteam.

.

Source: Belga