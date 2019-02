Kevin Pauwels termine sa carrière en beauté à Oostmalle: « C’est un rêve »

Pour la dernière course de sa carrière, Kevin Pauwels a remporté l’ultime cyclocross de la saison à Oostmalle devant Toon Aerts dimanche. « Remporter ma dernière course. C’est un rêve », a-t-il déclaré après avoir franchi la ligne d’arrivée. « Tout a fonctionné. J’ai effectué un départ fantastique et je me suis placé rapidement deuxième. Je savais que je n’allais pas remporter la victoire comme ça. J’ai vraiment dû me battre », a expliqué Kevin Pauwels. Une faute de Toon Aerts dans l’avant-dernier tour a facilité le succès de l’Ekerenois de 34 ans. « Je voulais me battre pour la victoire mais j’ai commis trop d’erreurs. J’ai un double sentiment sur le cross. Je voulais le gagner mais je suis content que Kevin ait remporté son dernier cross. Il n’a certainement pas reçu de cadeau pour le faire. »

Beaucoup d’observateurs jugent que le départ à la retraite de Kevin Pauwels est peut-être précipité. « J’ai déjà pris ma décision et je ne reviendrai pas dessus. Ce fut beau. Je ne m’attendais pas du tout à pouvoir encore gagner. Si cela vous arrive lors de votre ultime cross, vous devez le chérir et c’est ce que je vais faire », a conclu Kevin Pauwels.

À l’issue du cross, il a accroché symboliquement son vélo sur le podium tout en recevant un tonnerre d’applaudissement.

