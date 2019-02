Jupiler Pro League – Saint-Trond réduit considérablement les chances de Charleroi de rejoindre les playoffs 1

Saint-Trond s’est imposé à domicile dimanche face au Sporting de Charleroi (3-1) en clôture de la vingt-septième journée de Jupiler Pro League. Les Trudonnaires confortent leur quatrième place au classement grâce à un triplé de Yohan Boli mais repoussent surtout les Zèbres à quatre unités de la sixième place occupée par le Sporting d’Anderlecht. Le grand perdant de la vingt-septième journée est assurément le Sporting de Charleroi. La défaite des Zèbres face à un concurrent direct pour l’accès au top 6, combinée à la victoire de La Gantoise vendredi face au Standard de Liège et le match nul du Sporting d’Anderlecht dimanche face au Club de Bruges, amenuise considérablement les chances des troupes de Felice Mazzu de rejoindre les playoffs 1.

Le bourreau de Charleroi se nomme Yohan Boli. Auteur d’un doublé en première période (4, 31), l’attaquant ivoirien de Saint-Trond a rapidement compliqué la tâches des Hennuyers. Malgré la réduction du score d’Osimhen à huit minutes du repos, le buteur des Canaris (69) a planté sa troisième rose de la partie, de la tête cette fois, en seconde période.

Il faudra désormais un petit miracle au Sporting de Charleroi, huitième avec 38 unités, pour rejoindre le top 6. La Gantoise, septième avec 41 points, Anderlecht, sixième avec une unité de plus sur les Buffalos, et, Saint-Trond, avec huit points d’avance sur les Carolos, semblent compliqués à aller rechercher. Les Trudonnaires, eux, prennent donc quatre points de bonus sur le Sporting d’Anderlecht et reviennent à égalité avec l’Antwerp, quatrième, et le Standard de Liège.

Source: Belga