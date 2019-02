Jupiler Pro League – Des occasions mais pas de but à Genk – Antwerp

Zéro – zéro ! Genk, le leader de la Jupiler Pro League de football, a manqué l’occasion d’augmenter de deux points son avance sur le Club Bruges, deuxième, qui en avait abandonné deux dans le « topper » de l’après-midi à Anderlecht (2-2), et de trois points sur l’Antwerp, quatrième, qu’il accueillait en début de soirée à la Luminus Arena. Il pouvait par conséquent faire une bonne opération, sans pour autant aborder ce match trop crispé par l’enjeu. C’est donc sans doute la précipitation, plutôt que la peur de mal faire, qui explique la maladroite reprise dans les nuages de Bryan Heynen, idéalement isolé face au but par un centre de Dieumerci Ndongala au quart d’heure.

C’est encore l’ancien Louviérois qui adressa un bon ballon à Pozuelo, lequel s’emmêla les pinceaux à la 23e.

L’Antwerp se montrait également dangereux quand il en avait la possibilité, notamment sous l’impulsion de Simen Juklerod, qui a procuré de belles occasions à Sambou Yatabaré (25e) et William Owusu (27e). Mais ces deux derniers n’en profitèrent pas.

C’est cependant le gardien visiteur Sinan Bolat, qui a le plus mis en échec les tentatives adverses d’ouverture du score avant la mi-temps (0-0).

Notamment sur une tête à bout portant de Sébastien Dewaest, après un centre parfait de Casper De Norre (36e), puis sur une volée de Ndongala, suivie d’un tir un peu faiblard de Joseph Aidoo (41e).

Pozuelo manqua encore une opportunité en voulant trop bien faire (66e), puis le gardien visité Danny Vukovic repoussa coup sur une tête d’Owusu, et un tir de Faris Haroun sur la même action (71e).

Junya Ito qui avait remplacé Leandro Trossard à la 62e, gaspilla lui une très grosse occasion en cafouillant un service parfait de De Norre (77e).

Genk a poussé jusqu’au bout mais sans succès. Il compte à présent 58 points, soit 8 de plus que Bruges.

L’Antwerp a 46 points, comme le Standard, et comme… Saint-Trond. A condition que les Canaris battent les Zèbres de Charleroi à 20 heures au Stayen, lors du match de clôture de cette 27e journée.

Anderlecht, sixième, n’a que 42 points.

Source: Belga