Hanna Vandenbussche championne de Belgique surprise à Bruxelles

Hanna Vandenbussche a créé la surprise dimanche à Bruxelles en devenant, sous un soleil printanier, championne de Belgique de cross-country chez les seniores où elle a devancé les favorites Sofie Vann Accom (2e) et Nina Lauwaert (4e).

On était loin, dimanche dans le Parc de Laeken à Bruxelles, des conditions hivernales et du circuit boueux qui sont souvent le label du cross hivernal bruxellois. Les conditions dans lesquelles se sont déroulées les joutes nationales de cross 2019 étaient très printanières, ce qui a rendu le circuit très sec et, donc, très roulant.

Dans la course des seniores dames, la leader de la Cross Cup Nina Lauwaert a pris ses responsabilités d’entrée de jeu en dictant le tempo au groupe de tête au sein duquel on retrouvait les autres favorites, Sofie Van Accom, Hanna Vandenbussche, Hanne Verbruggen et Stéphanie Barnes. Vandenbussche ont redonné une première impulsion dans le 2e tour, ce qui a coûté quelques mètres à Lauwaert.

Vandenbussche a encore relancé l’allure après la mi-course, forçant le reste du groupe de tête conduit par Van Accom à faire l’effort alors que Lauwaert perdait progressivement du terrain, notamment dans les parties montantes. A l’entrée du dernier tour, Vandenbussche, très à l’aise sur le circuit bruxellois, passait avec dix mètres d’avance sur Van Accom et Verbruggen. L’athlète de Roulers allait tenir bon jusqu’au et créer la surprise en s’imposant pour le titre national devant Sofie Van Accom, Hanne Verbrugge, Nina Lauwaert et Stéphanie Barnes.

Hanna Vandenbussche a succédé à Imana Truyers, lauréate à Bruxelles en 2018 et absente sur blessure en 2019, qui s’était imposée devant Stephanie Barnes et Sofie Van Accom.

