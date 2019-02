Doublé Grand Prix d’Amérique – Grand Prix de Paris pour BELINA JOSSELYN

Elle l’a fait ! La jument BELINA JOSSELYN, lauréate du Grand Prix d’Amérique, drivée par Jean-Michel Bazire, a également remporté dimanche à Vincennes le Grand Prix de Paris, une course marathon de trot attelé de 4.150 mètres. Rapidement en 4e position, la « ballerine de Vincennes » a rejoint l’animateur, son compagnon d’entraînement LOOKING SUPERB, deuxième à 67/1 du GP d’Amérique, le 27 janvier, à 1.000 mètres du poteau d’arrivée, au pied de la dernière montée, avant de placer une grosse accélération pour s’emparer du commandement en haut.

La jument de Jean-Michel Bazire, l’homme aux 20 Sulkys d’Or n’a ensuite pas eu à forcer son talent, dominant facilement le bon finisseur TONY GIO, drivé par notre compatriote Christophe Martens, et le courageux CARAT WILLIAMS.

« On a eu un parcours sympathique. Pas d’affolement, je suis resté à ma vitesse tranquillement. Maintenant elle va se reposer », a déclaré JMB, de retour aux écuries.

Il s’agit de son quatrième succès en tant qu’entraîneur, après ses victoires trois années d’affilée avec JARDY (de 2005 à 2007), et du sixième en tant que pilote, après ses victoires avec UP AND QUICK en 2014 et 2015.

BELINA JOSSELYN qui avait échoué dans le Grand Prix de France, a pris sa revanche avec cette victoire qui manquait à son brillant palmarès. Elle rapporte 157.500 euros à son propriétaire Pascal Bernard, qui compte encore la laisser courir un certain temps.

A 8 ans, Bélina Josselyn est devenue le troisième trotteur depuis l’an 2000 à faire le doublé Amérique-Paris le même hiver, après UP AND QUICK en 2015, et BOLD EAGLE en 2017.

Source: Belga