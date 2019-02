Crise au Venezuela – Une centaine de militaires et policiers ont déserté et sont passés en Colombie

Un peu plus d’une centaine de membres des forces de sécurité du Venezuela ont déserté depuis samedi et sont passés en Colombie, a annoncé le service des migrations colombien, alors que la tension s’accroît autour de l’entrée de l’aide humanitaire. « Jusqu’à présent, le service des migrations de Colombie a reçu un peu plus de cent membres des forces armées du Venezuela, qui sont sortis de leur pays, fuyant la dictature de (Nicolas) Maduro », a indiqué ce service dimanche dans un communiqué.

Ces militaires et policiers, dont le rang n’a pas été précisé, sont pour la plupart passés en Colombie au niveau du département Norte de Santander, dont Cucuta est le chef-lieu, frontalier de l’Etat vénézuélien de Tachira.

L’opposant Juan Guaido, qu’une cinquantaine de pays ont reconnu comme président par intérim, a promis une amnistie aux membres des forces de sécurité qui rompraient avec le gouvernement Maduro, dont l’armée est le principal pilier.

Les premières désertions se sont produites samedi matin, avant que Juan Guaido annonce depuis Cucuta le départ des camions chargés d’aliments et de médicaments, envoyés essentiellement des Etats-Unis pour pallier aux pénuries dans l’ancienne puissance pétrolière en crise.

L’opposant, à Cucuta depuis vendredi en dépit d’une interdiction judiciaire de sortie du Venezuela, est arrivé dimanche à Bogota, où il doit participer à la réunion du Groupe de Lima, prévue dans la capitale colombienne lundi.

Samedi, les convois d’aide avaient dû se replier en fin de journée, face au blocage frontalier ordonné par le régime chaviste, et qui a dégénéré en violences.

Deux personnes ont été tuées et plusieurs centaines d’autres blessées lors de heurts aux frontières de la Colombie et du Brésil, où une autre partie de l’aide est stockée.

Le Venezuela compte 365.315 membres des forces de sécurité et 1,6 millions de miliciens civils.

source: Belga