L’année 2018 a été la plus meurtrière jamais enregistrée pour les civils victimes du conflit afghan, avec 3.804 décès en grande majorité imputés aux groupes insurgés des talibans et de l’Etat islamique, a révélé dimanche un rapport onusien. Selon la Mission de l’Onu en Afghanistan (MANUA) et le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme, ces décès sont en augmentation de 11% par rapport à 2017.

source: Belga