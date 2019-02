Elle veut créer un sac à main à partir de sa jambe amputée

Pour trouver un designer qui serait prêt à créer son sac, elle a posté une annonce sur internet.

Joan, une Britannique de 55 ans touchée par une maladie artérielle, va probablement devoir se faire amputer une jambe. Mais plutôt que de s’en débarrasser, la quinquagénaire veut la transformer en sac à main. Pour ce faire, elle recherche un designer qui serait prêt à réaliser ce travail pour lequel Joan a prévu un budget de 3.500€. « J’ai lu des choses sur un scandale de déchets humains qu’on jetait simplement dans une décharge et je ne veux pas que ça m’arrive, » se justifie Joan.

La quinquagénaire s’est d’abord renseignée à l’hôpital pour voir si elle pouvait garder sa jambe après l’opération. Vu que la réponse est positive, elle souhaite transformer sa jambe en un sac de « taille moyenne, » avec une « petite sangle. » L’annonce a été postée sur le site SewPort. « Nous n’avons trouvé personne pour répondre à sa demande, » expliquent les responsables du site. « Au début, on a trouvé cela dégoûtant. Mais après avoir parlé à Joan et compris ses motivations, on s’est dit: ‘Qui sommes-nous pour juger?' »