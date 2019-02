Un zoo fait polémique avec son tir à la corde face à un lion ou à un tigre

En Angleterre, un zoo propose aux visiteurs, dès l’âge de huit ans, de se confronter au tire à la corde face à un lion ou à un tigre.

« L’attraction » du zoo de Dartmoor, dans le comté de Devon, en Angleterre est au coeur de la polémique. L’endroit propose à ses clients de se confronter à un lion ou à un tigre. Pour 15 livres (environ 17 euros), les visiteurs, situés derrières les gris de l’enclos, sont invités à tirer une corde pour tenter d’arracher le repas qui se trouvent dans la gueule de l’animal comme le rapporte le HuffPost.

Une activité qui a attiré de nombreuses personnes comme le montre des vidéos sur les réseaux sociaux. « Le lion Jasiri apprécie sa carcasse après nous avoir battu au tir à la corde », « Expérience absolument incroyable hier au zoo de Dartmoor avec ma femme! Tir à la corde contre un lion. Et oui nous avons perdu », peut-on lire en commentaire des publications d’un certain Jay sur Twitter.

Jasiri the lion enjoying his carcass after beating us at tug of war #dartmoorzoo #Lion #TugOfWar pic.twitter.com/OVs0imMGiM — Jay (@jayalex87) 21 février 2019

Absolutely amazing experience yesterday at @DartmoorZoo with my wife! Tug of war with a 🦁 and yeh we lost 🙈 lol!#DartmoorZoo #Lion #TugOfWar pic.twitter.com/pkwqgxlSmL — Jay (@jayalex87) 17 février 2019

Celle-ci a d’ailleurs également été testée par Benjamin Mee, le propriétaire du zoo, publiant également une vidéo accompagnée du commentaire: « Je viens juste de sortir pour jouer au tir à la corde avec un lion du zoo, comme tout le monde. Jasiri a facilement fait tomber 4 personnes dans la boue. Gentil chat »

Just popped out to play tug of war with a lion @DartmoorZoo, as you do. Jasiri easily had 4 people off their feet and in the mud. Lovely cat pic.twitter.com/oOqURz6RpK — Benjamin Mee (@benjaminmee1) 31 janvier 2019

3000 signatures

Une attraction « sans danger » et qui « améliorerait le bien être général de l’animal », selon le zoo mais qui fait également polémique. Une pétition demandant de mettre fin à ce « manque total de respect pour ces magnifiques animaux » a ainsi été mis en ligne et a déjà recueilli plus de 3000 signatures. « Le zoo prétend qu’il s’agit d’exercice et de plaisir mais cela ressemble plutôt à du profit avant le bien être animal », peut-on encore lire sur la pétition. Une vision des choses que partage l’association de défense des animaux Born Free qui estime qu’il y a d’autres moyens d’inspirer le respect pour ces animaux.

.@DartmoorZoo to offer ‘Human vs Beast Experience’ this February half-term. Is a tug of war game with a lion or tiger really the way to inspire respect for these animals? RT to urge the zoo to rethink this! #DontBuyCaptivity #KeepWildlifeInTheWild 🦁🐯 pic.twitter.com/7LvnjmAoZQ — Born Free Foundation (@BornFreeFDN) 18 février 2019

Des mises en garde que critique le responsable du zoo interviewé par itv: « Vous ne devez pas vous dissuader de faire quelque chose qui est bon pour les animaux juste parce que quelques personnes ne comprennent pas entièrement », s’est exprimé Benjamin Mee