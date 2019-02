Elle apprend que son mari le trompe en reconnaissant son sexe dans une vidéo en ligne

Un Anglais de 35 ans qui trompait sa femme a été trahi par une vidéo en ligne dans laquelle on voyait sa virilité.

Il y a six ans, un Anglais à la tête d’une « société fleurissante » a engagé une nouvelle employée pour son entreprise. Une jeune femme de 20 ans qui allait très vite devenir sa maîtresse, aux dépens de sa femme de 33 ans avec qui il a deux garçons. La relation, restée secrète durant des années, a éclaté au grand jour à cause d’une… vidéo pornographique. Les deux amants avaient en effet pris l’habitude de filmer leurs parties de jambe en l’air. « Via mon téléphone, ma femme est tombée sur un site dans lequel j’avais publié plusieurs vidéos avec mon amant. »

S’en est suivi une confrontation inévitable. Le mari finira par payer 9.000€ à sa maîtresse pour qu’elle disparaisse. Un geste qui a permis de rétablir la paix au sein du couple.