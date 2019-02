Des émojis sur les plaques d’immatriculation australiennes

Des Australiens auront bientôt la possibilité d’intégrer un émoji sur leur plaque d’immatriculation.

La personnalisation des plaques d’immatriculation va encore plus loin. Alors que chez nous, il est désormais possible de réserver sa plaque en ligne pour la modique somme de 1000 euros, l’Australie a décidé d’aller encore plus loin.

En Belgique, la personnalisation de la plaque d’immatriculation est soumise à certaines règles. Huit emplacements sont ainsi disponibles pour laisser libre cours à l’automobiliste. Mais dans l’Etat du Queensland, qui autorise la personnalisation des plaques depuis 1979, les automobilistes auront bientôt la possibilité d’y ajouter un… émoji.

Cette fantaisie sera proposé par le site australien PPQ (Personalised Plates Queensland), qui propose déjà 250 signes différents comme le rapporte le site 20 minutes. A partir du premier mars, il sera dès lors possible de constituer une plaque comprenant un mélange de trois lettres, deux chiffres et un émojis. Les personnes intéressées devront cependant débourser la somme de 475 dollars pour cette originalité. « Chaque plaque a une histoire à raconter, de la plaque qui représente votre voiture à celle qui vous représente », explique la société sur son site.