Amnesty appelle M. Tshisekedi à redresser la situation des droits de l’homme en RDC

L’organisation de défense des droits de l’homme Amnesty International (AI) a appelé dimanche le nouveau président congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à « prendre rapidement les mesures nécessaires pour remédier au bilan catastrophique » de la République démocratique du Congo (RDC) en matière de droits humains.

« En tant que nouveau président de la République démocratique du Congo, vous avez la responsabilité et l’occasion de veiller à ce que votre gouvernement fasse rapidement le nécessaire pour contrer la dégradation de la situation des droits humains dans le pays, a déclaré le secrétaire général d’Amnesty International (AI), Kumi Naidoo, dans une lettre ouverte accompagnant une liste de dix propositions visant à remédier « aux problèmes les plus pressants en matière de droits humains » que connaît ce pays d’Afrique centrale.

« De graves violations des droits humains et crimes de droit international ont été commis en RDC au cours des 25 dernières années et les agissements perpétrés au cours de cette période ont coûté la vie à plusieurs millions de Congolais, les responsables restant généralement impunis », a ajouté M. Naidoo.

Recommandations

La proposition d’AI, en dix points, comprend notamment la levée de l’interdiction des manifestations pacifiques, la levée des restrictions visant l’internet – coupé durant la période entourant les élections générales du 30 décembre – et les médias, l’éradication du travail des enfants et la défense des droits des femmes.

AI recommande également à M. Tshisekedi de jouer un « rôle moteur » en veillant à ce que son gouvernement prenne les mesures nécessaires pour améliorer le respect des droits humains de la population, y compris en ce qui concerne sa sûreté et sa sécurité, notamment en menant des enquêtes sur les allégations de violations des droits humains commises par les forces de sécurité et en garantissant la protection des civils dans les zones de conflit.

« Faire le nécessaire »

Le secrétaire général d’AI exhorte ainsi le nouveau chef de l’Etat congolais à « faire le nécessaire » pour que (son) gouvernement – qui reste à former – assure la protection des civils, en particulier dans les zones en proie au conflit et à des violences intercommunautaires, en renforçant rapidement la capacité et l’engagement des forces de sécurité congolaises à remplir efficacement leurs missions et en veillant à ce que les éléments de l’armée, de la police et des services de renseignement soupçonnés de violations des droits humains ou de fautes soient suspendus pendant la durée de l’enquête et, s’il existe suffisamment de preuves recevables, jugés dans le cadre d’une procédure équitable.

AI demande aussi la levée des restrictions pesant sur la société civile, notamment en libérant les prisonniers et prisonnières d’opinion et en permettant aux militant(s)s exilé(s)s de rentrer en RDC et de mener leurs activités en faveur des droits humains, en cessant de réprimer des manifestations pacifiques et en respectant et protégeant la liberté des médias.

Vers l’égalité des genres

L’ONG souhaite aussi que les responsables présumés de crimes commis dans le contexte du conflit et en particulier de crimes contre des femmes, notamment de viols et d’autres formes de violences sexuelles ou liées au genre soit amenés à rendre des comptes et que la RDC promeuve l’égalité des genres inscrite à l’article 14 de la Constitution de la RDC en garantissant la participation de femmes aux processus décisionnels aux niveaux local, provincial et national. « Dans l’attente de votre réponse, je suivrai de près les progrès accomplis quant à la concrétisation des droits humains de la population congolaise », conclut M. Naidoo dans sa lettre.