WTA Dubai – Belinda Bencic domine Petra Kvitova en finale

Belinda Bencic (WTA 45) est la lauréate du tournoi de tennis WTA Premier de Dubaï, épreuve sur surface dure dotée de 2.828.000 dollars. La Suissesse a en effet battu la Tchèque Petra Kvitova (WTA 4), 28 ans, tête de série numéro deux, en trois sets, 6-3, 1-6, 6-2 samedi. La rencontre a duré 1 heure et 43 minutes. Bencic avait éliminé vendredi l’Ukrainienne Elina Svitolina (WTA 6), tête de série numéro six, et tenante du titre depuis 2017, en trois sets: 6-2, 3-6, 7-6 (7/3). Et la Roumaine Simona Halep (WTA 2), 4-6, 6-4, 6-2, jeudi en quart de finale.

La St-Galloise remporte à 21 ans, son troisième titre en huit finales, après ses deux sacres de 2015 à Eastbourne (gazon) et à Toronto (dur).

Kvitova, 28 ans, victorieuse à Dubaï en 2013, a remporté en 2019 le Tournoi de Sydney, et était finaliste contre Naomi Osaka à Melbourne.

Belinda Bencic n’avait jamais gagné ni même pris un set à Petra Kvitova en trois confrontations. Cette dernière l’avait ainsi battue 6-1, 6-4, en seizièmes de finale cette année à l’Open d’Australie.

Au total Kvitova a enlevé 26 titres en 35 finales.

« C’est génial! J’ai de la peine à y croire », jubilait Bencic. « Petra joue très vite et moi, j’ai essayé de la mettre un maximum sous pression. Je me suis sentie vraiment bien, mais je termine quand même la semaine très fatiguée. Le gros travail effectué à l’entraînement a payé… »

Bencic était numéro sept mondiale en février 2016, avant d’être perturbée par des blessures.

Elle avait enlevé la Hopman Cup avec Roger Federer en début de saison.

Source: Belga