WTA Budapest – Alison Van Uytvanck: « je ne m’attendais pas être en finale à nouveau en arrivant ici »

Alison Van Uytvanck est revenue de nulle part dans sa demi-finale face à la Russe Ekaterina Alexandrova, la numéro 2 belge, 24 ans, 50e mondiale, et disputera dimanche la finale du tournoi de Budapest, épreuve sur surface dure WTA dotée de 250.000 dollars, dont elle est tenante du titre. Menée 2-5 dans le set décisif, Alison Van Uytvanck a sauvé cinq balles de match avant de venir à bout de la 64e joueuse du monde. « J’ai appelé mon coach (Kirsten Flipkens, ndlr) et elle m’a dit de me souvenir qu’au premier tour contre Zvonareva (la Russe, ex-numéro 2 mondiale, ndlr) j’étais aussi menée 5-2 et que je devais faire la même chose. J’ai dit ok. Je ne m’attendais pas du tout à revenir en finale en arrivant ici », a confié Alison Van Uytvanck sur le court. « Je me suis battue match après match et pour chaque point. Je n’ai pas encore perdu ici, c’est bon d’être encore en finale. Je vais bien essayer de bien récupérer pour être bien demain (dimanche) ».

C’est la 9e victoire d’affilée à Budapest pour la joueuse de Grimbergen, 24 ans, qui affrontera en finale soit une autre Russe Anastasia Potapova (WTA 87), 17 ans, soit la Tchèque Marketa Vondrousova (WTA 81), 19 ans.

C’est la 4e finale sur le circuit WTA pour Van Uytvanck qui a remporté les trois premières, à Budapest l’an dernier précisément, à Québec City en 2017 et le 125.000 dollars de Taipei en 2013.

Alison Van Uytvanck, tenante du titre donc, avait dominé la Slovaque Dominika Cibulkova, 6-3, 3-6, 7-5, en finale l’an dernier.

