World Golf Championships – Dustin Johnson prend la tête au Mexique

L’Américain Dustin Johnson a pris la tête du Mexico Championship, tournoi du World Golf Championships doté de 10,25 millions de dollars, à l’issue du deuxième tour, vendredi, sur le parcours de Chatapultepec à Mexico-City. Johnson, lauréat du tournoi en 2015 et 2017, a rendu une carte de 67, quatre sous le par, grâce à quatre birdies, et a porté son total à 131. Il devance de deux coups le Nord-Irlandais Rory McIlroy, qui a rallié le club-house en 70 coups après un réalisé un splendide premier tour la veille (63), et l’Américain Matt Kuchar.

Tiger Woods est remonté de la 25e à la 8e place grâce à un deuxième tour en 66 coups.

Classement après le 2e tour (par 71):

1. Dustin Johnson (USA) 131=64-67 -11

2. Matt Kuchar (USA) 133=66-67

. Rory McIlroy (IdN) 133=63-70

4. Tommy Fleetwood (Ang) 135=70-65

. Sergio Garcia (Esp) 135=69-66

6. Cameron Smith (Aus) 136=69-67

. Ian Poulter (Ang) 136=68-68

8. Tiger Woods (USA) 137=71-66

. Charles Howell (USA) 137=69-68

. Kiradech Aphibarnrat (Tha) 137=69-68

. Richard Sterne (AfS) 137=69-68

. Tyrrell Hatton (Ang) 137=67-70

Source: Belga