Tour d’Algarve – Le Néerlandais Groenewegen devance Démare et gagne la 4e étape, Philipsen 3e

Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma) s’est adjugé au sprint la 4e étape du Tour d’Algarve (2.HC) entre Albufeira et Tavira sur 198,3 km samedi. Dans la dernière ligne droite, le Néerlandais s’est montré plus rapide que le Français Arnaud Démare (Groupama FDJ) et que Jasper Philipsen (UAE Emirates). Au terme de cette étape certes vallonnée mais destinée aux coureurs véloces, le Slovène Tadej Pogacar (UAE Emirates) a conservé son maillot de leader. Une échappée de cinq coureurs s’est dessinée en début d’étape et a longtemps animé la course. Les deux derniers rescapés, Nikolay Mihaylov (Efapel) et Oscar Pelegri (Vito-Feirense-PNB), ont été repris à 20 kilomètres du terme suite au travail des équipes des sprinteurs.

Malgré un problème mécanique dans les dix derniers kilomètres qui l’a obligé à dépenser pas mal d’énergie, Dylan Groenewegen était idéalement placé dans les derniers hectomètres de la course. Il s’est donc trouvé seul en tête au moment de produire son effort et a résisté sans difficulté au retour de Démare.

Derrière un solide Philipsen, trois autres Belges se sont distingués dans ce sprint. Jasper De Buyst (Lotto Soudal), Timothy Dupont (Wanty Gobert) et Jens Debusschere (Katusha Alpecin) ont en effet terminé respectivement 6e, 7e et 8e.

Dimanche, la cinquième et dernière étape entre Faro et l’Alto de Malhao permettra aux grimpeurs de s’expliquer une dernière fois pour déterminer le classement final. Pogacar, 20 ans, pourra gérer une avance de 29 secondes sur le Norvégien Soren Kragh Andersen, de 30 secondes sur le Néerlandais Wout Poels et de 31 secondes sur l’Espagnol Enric Mas, ses principaux rivaux au classement général.

