Tottenham battu à Burnley malgré le retour de Harry Kane

Burnley, privé de Steven Defour, blessé au mollet, a battu Tottenham 2 buts à 1, samedi, pour le compte de la 27e journée du championnat d’Angleterre. Toby Alderweireld et Jan Vertonghen ont disputé l’ensemble de la rencontre pour les ‘Spurs’. Tottenham pouvait pourtant compter sur le retour de son attaquant vedette Harry Kane. Le buteur était titularisé après six semaines d’absence en raison d’une blessure à la cheville gauche. Kane n’a pas failli à sa réputation, inscrivant le but de l’égalisation provisoire de Tottenham (65e). Il répondait ainsi à l’ouverture du score de Chris Wood (57e). Barnes a offert la victoire aux ‘Clarets’ à 7 minutes de la fin.

Tottenham, troisième avec 60 points, pourrait voir Manchester City (qui reçoit West Ham) et Liverpool (en visite à Manchester United) s’envoler. Les deux leaders comptent 65 points. Burnley, 30 points, est 13e.

Source: Belga