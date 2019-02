Sofia Goggia gagne la descente Crans-Montana, son 1er succès de la saison

Sofia Goggia a remporté la descente de Crans-Montana, samedi, en Suisse. L’Italienne, championne olympique de la discipline, décroche sa première victoire de la saison. Elle a devancé la Suissesse Joana Haehlen et l’Autrichienne Nicole Schmidhofer. En raison d’une fracture de la malléole du péroné droit survenue en début de saison, Goggia n’a repris la compétition que fin janvier, juste avant les Mondiaux d’Are, où elle avait réussi à décrocher la médaille d’argent du Super-G.

L’Italienne, 26 ans, détentrice du petit globe de descente, s’offre la sixième victoire de sa carrière en Coupe du monde. Avec son chrono de 1:29.77, elle a devancé de 49 centièmes Haehlen et de 52 centièmes Schmidhofer. Cette dernière profite des contre-performances de sa compatriote Ramona Siebenhofer (23e) et de la Slovène Ilka Stuhec (abandon) pour conforter sa première place au classement de la Coupe du monde de descente. Avec 424 points, elle possède 70 points de plus que Siebenhofer. Stuhec, championne du monde de la discipline, est troisième avec 343 points.

Absente à Crans Montana, l’Américaine Mikaela Shiffrin reste solidement en tête du classement général de la Coupe du monde avec 1.794 points. La Slovaque Petra Vlhova (1.075) suit à plus de 700 longueurs.

Source: Belga