Simon Yates s’impose en solitaire à Grenade, Tim Wellens dépossédé du maillot de leader

Simon Yates (Mitchelton-Scott) a fait parler ses qualités de grimpeur pour s’imposer en solitaire lors de la 4e étape de la Ruta del Sol, le Tour d’Andalousie (2.HC) entre Armilla et Grenade sur 119,9 km samedi. Tim Wellens (Lotto Soudal) a perdu son maillot de leader au classement général. Le Britannique, 26 ans, a attaqué à une grosse vingtaine de kilomètres de l’arrivée sur les pentes de l’Alto de Hazallanas et lâché ses adversaires. Le Colombien Sergio Andres Higuita (Fundacion Euskadi) et le Néerlandais Steven Kruijswijk (Visma-Jumbo) ont complété le podium, arrivant 26 secondes après Yates. Septième sur la ligne, le Danois Jakob Fuglsang (Astana) récupère le maillot de leader qu’endossait Tim Wellens au départ de l’étape ce samedi.

Leader du général grâce à ses deux victoires d’étape, mercredi et lors du chrono vendredi, Wellens a été en effet victime du tempo imposé par les formations Astana et Mitchelton-Scott sur l’Alto de Hazallanas, une ascension de 7,3 km à du 9,6% de moyenne. Le coureur de Lotto Soudal a dû lâcher prise à une trentaine de kilomètres de l’arrivée. Il finira l’étape à 3:26 du vainqueur.

Tim Wellens est désormais 9e du général à 2:53 de Fuglsang et devance un autre Belge, Dylan Teuns. Onzième sur la ligne ce samedi, le coureur de chez Bahrain-Merida est 10e du général à 3:41.

À la veille de l’arrivée, Fuglsang compte une avance de 7 secondes sur Ion Izagirre (Bahrain-Merida) et de 11 secondes sur Steven Kruijswijk.

Dimanche, la dernière étape du Tour d’Andalousie reliera Otura à Alhaurin de la Torre sur 163,9km. Le tracé très accidenté présentera cinq ascensions répertoriées.

Source: Belga