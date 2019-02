Ruta del Sol – Tim Wellens: « Je n’ai pas su répondre aux attaques des Astana »

Tim Wellens n’est plus le leader de la Ruta del Sol, le Tour d’Andalousie. Le coureur de Lotto Soudal n’a pas su tenir le rythme des meilleurs grimpeurs lors de l’étape reine de la course espagnole samedi et est désormais 9e au général à 2:53 du Danois Jakob Fuglsang (Astana). « C’est dommage de perdre ce maillot mais je savais qu’on ne me ferait pas de cadeau aujourd’hui. » Vainqueur déjà de deux étapes sur les routes andalouses, Wellens a terminé 19e samedi à Grenade à 3:26 du vainqueur, le Britannique Simon Yates (Mitchelton-Scott). Wellens a particulièrement souffert dans la dernière ascension du jour suite au travail de l’équipe Astana. « Je savais que cette équipe ne me rendrait pas la vie facile », a-t-il réagi sur la page Facebook de son équipe. « Je n’ai pas pu répondre à leurs attaques et au moment d’aborder la dernière montée, je n’ai plus su les suivre. Quand je suis arrivé au sommet, les autres était trop loin pour moi. Le scénario était connu et Astana avait plusieurs cartes à jouer avec trois coureurs dans le top 10 du général. »

Le puncheur belge pense déjà aux prochaines échéances et parait plutôt confiant pour les courses printanières. « Au final, je peux être satisfait de cette semaine en Espagne avec deux victoires d’étape. La condition est bonne, je suis confiant pour les courses qui arrivent. Dimanche, on va certainement assister à un sprint massif. Je me projette donc déjà sur la semaine prochaine avec le Circuit Het Nieuwsblad où je vise un bon résultat. »

Source: Belga