Proximus League – Malines reçoit une claque à l’Union (0-5) et perd la tête de la seconde tranche

Malines s’est tiré une balle dans le pied en s’inclinant lourdement 0-5 face à l’Union St-Gilloise samedi soir à l’occasion de la 27e et avant-dernière journée du championnat de D1B. Les Sang et Or auraient en effet pu profiter du partage du Beerschot-Wilrijk face à Roulers (1-1) plus tôt dans l’après-midi mais étaient complètement à côté de leurs pompes devant leurs supporters. Revanchards après leur élimination en demi-finale de Coupe de Belgique face à Malines, les Unionistes ont tout de suite mis Malines dans les cordes dans cette rencontre. Après huit minutes le Sud-Africain Percy Tau avait déjà planté un doublé et rendu les Malinois ‘groggy’ (5e et 8e). Sans pitié, les Bruxellois ont remis le couvert en deuxième période avec un nouveau doublé, celui de Roman Ferber (59e et 69e) ainsi qu’un penalty de Faiz Selemani (72e).

En position forte avant le début de cette rencontre, Malines (28 pts) se retrouve donc deuxième de la seconde tranche avec une longueur de retard sur le Beerschot Wilrijk (29 pts). Les Anversois auront donc leur sort entre leurs mains dans une semaine à Louvain alors que Malines se déplacera à Lommel.

Si Beerschot Wilrijk remporte la tranche, Anversois et Malinois se retrouveront lors d’une finale qui décidera du promu en D1A. En cas de victoire de Malines dans la seconde tranche, les Sang et Or seront automatiquement montants grâce à leur succès lors de la première tranche.

L’Union St-Gilloise est quant à elle 4e de la seconde tranche avec 18 points et occupe la troisième place du classement général avec 42 points.

Source: Belga