Proximus League – Beerschot Wilrijk marque le pas face à Roulers (1-1) et ouvre la porte à Malines

Engagé dans un rude coude à coude avec Malines pour remporter la deuxième tranche, Beerschot Wilrijk a perdu deux points très importants en partageant 1-1 face à Roulers samedi lors de la 27e journée du championnat de D1B. Les Anversois ont mis 73 minutes pour débloquer le marquoir grâce à Dante Vanzeir. Mais une dizaine de minutes plus tard, Guy Dufour est venu annuler tous les efforts du Beerschot Wilrijk en rétablissant l’égalité (84e).

Alors qu’il ne leur reste plus qu’un match à jouer dans la deuxième tranche, les Anversois comptent 29 points et devancent Malines d’une longueur. Samedi soir encore, à 20h30, face à l’Union St-Gilloise, les Sang et Or auront donc l’opportunité de s’installer seuls en tête à une journée du terme. La victoire de la seconde tranche se jouera quoi qu’il arrivera lors de la dernière journée.

Troisième de la seconde tranche avec 19 points, Roulers monte à la 5e place du général et revient à une longueur de Westerlo, 4e.

Source: Belga