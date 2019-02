Peu d’amendes pour décourager les entreprises à laisser les seniors à la maison

La « prime d’activation » due par les entreprises qui proposent à leurs travailleurs seniors de rester à la maison tout en conservant une partie de leur salaire n’est que très rarement perçue, rapportent samedi L’Echo et De Tijd qui ont consulté les chiffres de l’ONSS. Au troisième trimestre 2018, seules 20 entreprises ont dû s’en acquitter de cette prime, similaire à une amende, pour quelque 200 travailleurs de 55 ans et plus se retrouvant à la maison avec une partie de leur salaire.

Le système a été instauré par le gouvernement en 2018 afin de décourager les entreprises de procéder à des départs anticipés sous cette forme moins coûteuse que le chômage avec complément d’entreprise. Cette « prime d’activation » représente 10 à 20% du salaire du travailleur mis de côté. Les chiffres définitifs pour l’ensemble de 2018 ne sont pas encore connus, mais il semble que les montants perçus par l’État commencent à augmenter, selon l’ONSS.

Source: Belga