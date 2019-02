Luca Brecel file en seizièmes de finale grâce à un century, Ben Mertens éliminé

Luca Brecel (WS-13) s’est qualifié pour le troisième tour du Shoot Out de snooker en écrasant l’Anglais Ricky Walden (WS-31) 137 à 0 samedi à Watford, où sa prestation a fortement impressionné. Le Limbourgeois a en effet signé un century, ce qui n’arrive pas si souvent dans un Shoot Out, une formule où les matches se disputent en une seule frame de maximum 10 minutes. La boule blanche doit être jouée en quinze secondes lors des cinq premières minutes, puis en dix secondes. Brecel avait atteint la finale du tournoi en 2016, mais s’était alors incliné 50-36 contre le Finlandais Robin Hull (WS-86). Son break de 133 est le plus élevé depuis le début du tournoi. Walden en avait réussi un de 132 au premier tour.

Il sera procédé ce samedi soir au tirage au sort des seizièmes de finale. Le tout jeune Ben Mertens, 14 ans, qui avait écarté de sa route le Thaïlandais James Wattana (WS-117), 60-59, jeudi en 1/32e de finale, n’a pas eu la même réussite contre l’Anglais Ryan Davies, 16 ans, face auquel il a en effet perdu 37-12.

Source: Belga