Liège Basket placé en procédure de réorganisation judiciaire

Liège Basket, club de l’Euromillions Basket League, a été placé en procédure de réorganisation judiciaire (PRJ) afin de se mettre temporairement à l’abri de ses créanciers, rapporte La Dernière Heure samedi. Les finances de Liège Basket sont dans le rouge, avec un endettement global de 633.000 euros. Depuis plusieurs semaines, le club, qui a le statut d’ASBL, se fait condamner au paiement de plusieurs montants, certains créanciers ayant d’ailleurs exercé des mesures de recouvrement, explique La Dernière Heure. Pour se mettre temporairement à l’abri de ses autres créanciers, le club liégeois a introduit une demande de placement en PRJ. Celle-ci a été accordée cette semaine pour une durée de quatre mois. A l’issue de ce délai, la procédure de réorganisation judiciaire est renouvelable pour une période pouvant aller jusqu’à 6 mois. Ce sursis permettra au club de terminer la saison et ne perturbera donc pas le championnat, indique le quotidien.

Durant cette période, un juge délégué devra vérifier que le club ne s’endette pas davantage et devra veiller au redressement financier de l’entité. Selon l’actuelle direction, les problèmes viennent essentiellement de l’ancienne équipe dirigeante et de son manque de gouvernance et de contrôle interne.

Liège est actuellement neuvième et avant-dernier du championnat avec 3 victoires en 15 rencontres. Le club emploie 12 travailleurs et compte plus de 300 cotisants.

Source: Belga