Leonard gagne le duel attendu avec DeRozan, Oklahoma City bat Utah après 2 prolongations

Toronto a battu San Antonio 120-117 vendredi dans le championnat nord-américain de basket. Kawhi Leonard a inscrit le panier décisif à 15 secondes de la fin après avoir piqué le ballon à DeMar DeRozan, dans une action concluant le duel très attendu entre les deux joueurs. L’échange entre Leonard et DeRozan avait fait figure de transfert majeur l’été dernier en NBA. Contrairement à Leonard, qui avait reçu un accueil très froid lors de son retour à San Antonio, le public de Toronto a réservé une ovation à DeRozan. DeRozan a réussi un bon match (23 points), marqué notamment par un fantastique panier inscrit après un tour sur lui-même à 360 degrés en l’air. Mais l’arrière-ailier s’est emmêlé les pinceaux alors que son équipe menait 116-117 à 20 secondes du terme. Leonard, auteur de 25 points, en a profité pour aller donner l’avantage à son équipe, avant de conforter le succès des Raptors (120-117).

Toronto (44 victoires, 16 défaites) est deuxième à l’Est, San Antonio (33 victoires, 27 défaites) occupe la septième position à l’Ouest.

A l’Ouest, le choc de la nuit entre Oklahoma City et Utah s’est éternisé: il a fallu deux prolongations pour départager les deux équipes. Paul George a réussi le panier de la victoire à la dernière seconde. George, avec ses 45 points, 9 rebonds et 7 passes décisives, a parfaitement pris le relais de son meneur Russell Westbrook, exclu pour une 6e faute pendant la première prolongation. En tout, le duo a inscrit 88 unités…

Oklahoma (38 victoires, 20 défaites) est troisième, juste derrière Denver (40 victoires, 18 défaites), qui s’est imposé 110-114 à Dallas. Les Nuggets ont affiché leur force de frappe, avec 7 joueurs à 10 points ou plus, dont Nikola Jokic (19 points, 13 rebonds et 8 passes). Utah (32 victoires, 26 défaites) est sixième et Dallas (26 victoires, 32 défaites) douzième.

