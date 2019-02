Jupiler Pro League – Zulte Waregem écarte Eupen et assure son maintien, Harbaoui passe la barre des 100 buts

Zulte Waregem a mathématiquement assuré son maintien en Jupiler Pro League samedi grâce à son succès 2-3 à Eupen lors de la 27e journée du championnat de D1A. Le Essevee est onzième avec 31 points, 14 de plus que la lanterne rouge Lokeren qui ne peut donc plus le rejoindre. Eupen, déjà assuré de rester au sein de l’élite depuis la semaine dernière, est 12e avec 29 points. Samedi, les deux équipes se sont affrontées à visage ouvert et ont offert un spectacle agréable à leurs supporters. Ce sont les Germanophones qui ont trouvé la voie des filets en premier. Après neuf minutes de jeu, Nils Schouterden a lâché une frappe croisée du gauche en pleine lucarne. Hamdi Harbaoui lui a répondu à la 38e avec une déviation dans le petit rectangle pour signer son 100e but en Jupiler Pro League.

En deuxième période, Idrissa Sylla a permis à Zulte Waregem de passer devant au marquoir (65e) avant que Harbaoui ne s’offre un doublé personnel sur un penalty obtenu par Theo Bongonda (76e). Dans les arrêts de jeu de la rencontre, c’était au tour du capitaine Luis Garcia de convertir depuis les onze mètres suite à une faute de Marco Burki, averti une deuxième fois et renvoyé aux vestiaires quelques secondes avant ses équipiers (90e+4).

La 27e journée du championnat de Belgique se poursuit samedi soir avec Cercle de Bruges – Ostende et Waasland-Beveren – Courtrai à 20h00 et Mouscron – Lokeren à 20h30.

Source: Belga