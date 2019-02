Ilka Stuhec, championne du monde de descente, gravement blessée au genou

Ilka Stuhec, championne du monde de descente, s’est une nouvelle fois gravement blessée au genou. La skieuse slovène a chuté samedi lors de la descente de Crans Montana en Suisse et s’est déchiré les ligaments croisés du genou gauche. Sa saison est terminée, a confirmé l’équipe slovène après les examens effectués à l’hôpital. Ilka Stuhec avait subi une blessure similaire en octobre 2017 et avait manqué toute la saison dernière, renonçant donc aux Jeux Olympiques d’hiver de Pyeongchang. Déjà championne du monde de descente en 2017, elle était parvenue à revenir à son meilleur niveau cette année en couronnant son grand retour par un nouveau titre mondial en descente il y a deux semaines à Äre en Suède.

Victorieuse lors de la descente et du Super-G de Val Gardena en décembre, la skieuse de 28 ans avait porté son nombre de victoires en Coupe du monde à 9 et se battait pour le petit globe de la descente, spécialité dont elle occupait le troisième rang samedi matin au moment de chuter.

Source: Belga