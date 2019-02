Grand Chelem – Matthias Casse en bronze à Dusseldorf: « Une médaille que je dois à ma régularité »

Matthias Casse (-81 kg) s’est paré de bronze samedi lors du Grand Chelem de Düsseldorf. Lors de la finale pour la troisième place, il a profité des douleurs costales du Portugais Anri Egutidze, finalement obligé d’abandonner. Plus offensif au cours du combat, Casse a logiquement mérité de décrocher cette troisième place. « J’aurais certainement préféré gagner autrement », a réagi l’Anversois de 22 ans. « En tout cas, je dois cette médaille à ma régularité. Il y a encore peu d’adversaires qui parviennent à marquer des points contre moi et cela me semble une base solide pour avoir du succès. D’un autre côté, je dois avouer que mes capacités à marquer des points peuvent encore augmenter. C’est certainement un point à travailler pour les prochains mois. »

Son coach Mark Van der Ham insiste lui aussi sur cette régularité qui a fait progresser son poulain ces derniers mois. « Quand j’ai commencé à travailler avec Matthias, le plus grand défi était de le rendre calme mentalement. Il semblerait que nous y soyons parvenus. Il est désormais capable de suivre un plan pré-établi et je suis très content de cela. C’est beau de décrocher une médaille comme celle d’aujourd’hui mais pour moi c’est plus important qu’il continue à progresser. Matthias a mené la rencontre face à Egutidze et je suis convaincu qu’il aurait quand même gagné si son adversaire n’avait pas été blessé. »

Source: Belga