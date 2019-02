Grand Chelem – Matthias Casse (-81kg) en bronze à Dusseldorf

Matthias Casse a pris la médaille de bronze, sa 2e en Grand Chelem, en moins de 81 kg au Grand Chelem de judo de Düsseldorf, samedi, en Allemagne. Dixième mondial dans sa catégorie, Matthias Casse (IJF 10) a battu le Portugais Anri Egutidze, 12e au classement IJF, dans le match pour la 3e place. Manifestement tracassé par une blessure aux côtes, Egutidze n’était pas capable d’attaquer et a reçu deux avertissements durant le temps règlementaire. Egutidze a finalement abandonné (ippon pour Casse) après une minute et 7 secondes dans la prolongation.

Exempté de premier tour, Casse avait commencé son tableau en battant sur ippon l’Egyptien Abdelrahman Mohamed (IJF 67). Il s’est ensuite joué de l’Azeri Murad Fatiyev (IJF 79) sur waza-ari. En quart de finale, Casse avait face à lui l’Allemand Timo Cavelius (IJF 240). Il s’est imposé sur ippon. Casse, 22 ans, a dû à chaque fois patienter jusqu’au golden score pour réussir son attaque victorieuse.

En dem-finale, il a été battu par le Russe Aslan Lappinagov (IJF 8).

Champion du monde juniors en 2017, Casse compte à présent deux médailles en Grand Chelem après l’argent conquis à Abu Dhabi l’an passé. Il est monté trois fois sur le podium en Grand Prix l’an passé, deux fois sur la deuxième marche (à Zagreb et Agadir) et une fois sur la troisième (à La Haye).

Chez les dames, Roxane Taeymans (IJF 25) a été éliminée au troisième tour en -70 kilos. Exemptée de premier tour, elle a battu sur ippon au golden score la Bosnienne Aleksandra Samardzic (IJF 33) avant de s’incliner face à la Néerlandaise Hilde Jager (IJF 36) sur ippon.

Gabriella Willems (IJF 27) a été battue dès son entrée en lice, au deuxième tour, par la Britannique Sally Conway (IJF 11), vice-championne d’Europe, sur ippon.

Joachim Bottieau (-90 kg), 42e au classement IJF, et Toma Nikiforov (-100 kg) sont au programme dimanche.

Toma Nikiforov, 12e mondial, effectue sa grande rentrée après six mois d’absence en raison d’une blessure aux ligaments croisés du genou droit encourue le 12 août dernier.

Source: Belga