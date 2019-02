Gilets jaunes – 46.600 manifestants en France samedi dont 5.800 à Paris

Les « gilets jaunes » ont mobilisé samedi davantage que la semaine précédente, avec plus de 46.000 manifestants en France dont 5.800 à Paris pour cet acte 15, enrayant la lente décrue amorcée depuis un mois, d’après des chiffres du ministère de l’Intérieur. Selon ces données officielles, régulièrement contestées par les « gilets jaunes », la mobilisation a donné lieu à deux fois plus de rassemblements que pour l’acte 14, quand plus de 41.000 manifestants avaient été recensés en France par le ministère dont 5.000 à Paris.

La plupart des manifestations se sont déroulées dans le calme mais quelques heurts ont éclaté dans certaines villes, comme chaque week-end quasiment depuis le début du mouvement il y a plus de trois mois.

« La violence, toujours. Les exactions commises en marge des rassemblements de Clermont-Ferrand, Rouen, Montpellier… sont intolérables », a dénoncé sur Twitter Christophe Castaner en début de soirée.

Le ministre de l’Intérieur a ajouté qu’il saluait de nouveau « l’action » des forces de l’ordre « intervenues avec sang-froid et détermination alors même qu’elles étaient violemment prises à partie ».

Depuis plusieurs semaines, les manifestants dénoncent de leur côté les violences policières.

Près de 2.000 manifestants ont été blessés depuis le début du mouvement des « gilets jaunes » le 17 novembre et plus de 200 signalements faisant état de violences policières ont été déposés sur la plateforme de l’IGPN.

Les blessés les plus graves pointent du doigt les forces de l’ordre et les armes controversées utilisées pour le maintien de l’ordre: lanceur de balles de défense (LBD), grenades GLI-F4 et grenades à main de désencerclement (GMD).

