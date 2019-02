Décès du réalisateur de « Chantons sous la pluie » Stanley Donen

Le réalisateur américain Stanley Donen, l’un des derniers représentants de l’âge d’or d’Hollywood, est mort à l’âge de 94 ans, a indiqué samedi l’un de ses fils au Chicago Tribune. Il avait réalisé des dizaines de films et de comédies musicales, dont le mythique « Chantons sous la pluie » en 1952 avec Gene Kelly. Son oeuvre inclut aussi « Drôle de Frimousse » avec Audrey Hepburn et Fred Astaire.

Stanley Donen n’avait jamais remporté d’Oscars pour ses films, mais il avait reçu un Oscar récompensant l’ensemble de sa carrière, en 1998.

Selon le Chicago Tribune, citant son fils Mark Donen, le réalisateur est mort d’une crise cardiaque jeudi à New York.

source: Belga