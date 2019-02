Championnat de Belgique des rallyes – Princen veut maintenant battre le record de victoires de Patrick Snijers et Pieter Tsjoen

Et de cinq ! Le champion de Belgique Kris Princen (VW Polo R5) a remporté pour la cinquième fois, la troisième fois d’affilée, l’Haspengouw Rally, la première des neuf manches du championnat de Belgique des rallyes. Il a en effet enlevé la 22e édition avec Peter Kaspers samedi, égalant ainsi le record de Patrick Snijers et de Pieter Tsjoen, qu’il entend maintenant battre dès l’année prochaine Princen a enlevé ses cinq victoires sur le Haspengouw avec quatre voitures différentes: en 2002 avec une Mitsubishi Lancer, en 2015 avec une Peugeot 208 T16, en 2017 et 2018 avec une Skoda Fabia R5 de BMA, et enfin en 2019 avec une VW Polo R5 de BMA également.

« On a récolté les fruits de tous les tests effectués en semaine », estime-t-il. « J’ai tout de suite eu une très grande confiance en cette VW Polo. Le réglage était bon, et nous avons progressivement ajusté notre rythme à la course. Il fallait parfois forcer un peu pour faire la différence, et ensuite se contenter de gérer plutôt notre avance. Mais on n’a jamais pris beaucoup de risques. On roulait très vite, pourtant, mais comme je vous l’ai déjà dit, la voiture est extrêmement fiable. Avec cinq victoires, dont quatre ces cinq dernières années, je me suis positionné dans la perspective d’effacer dès l’année prochaine le record de Pieter Tsjoen et Patrick Snijers… », conclut Kris Princen.

Source: Belga