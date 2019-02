Championnat de Belgique des rallyes – Kris Princen s’offre le triplé sur l’Haspengouw

Et de cinq ! Le champion de Belgique Kris Princen (VW Polo R5) a remporté pour la cinquième fois, la troisième fois d’affilée, l’Haspengouw Rally, la première des neuf manches du championnat de Belgique des rallyes. Il a en effet enlevé cette 22e édition avec Peter Kaspers samedi. Cédric Cherain (VW Polo R5) a terminé deuxième à 17,6 secondes et Sébastien Bedoret (Skoda Fabia R5), troisième à 59,80 secondes. Vincent Verschueren (Skoda Fabia R5), vice-champion de Belgique, qui a crevé deux fois, a dû se contenter de la cinquième place à 2:11.30 du vainqueur, derrière Ghislain de Mévius (Skoda Fabia R5), quatrième à 1:36.1,

Trois équipages de pointe en R5 avaient déjà quitté la course avant la fin de la première boucle: Patrick Snijers (VW Polo R5), sorti de la route dans l’ES2, Guillaume de Mevius (Citroën C3 R5), victime d’un cardan déboîté, qui a préféré arrêter les frais dans l’ES3, et Adrian Fernémont (Skoda Fabia R5), lequel a cassé la transmission de sa voiture dans l’ES4.

Cherain (Polo THX), deuxième à 7,6 secondes de Princen à l’issue de la première boucle, s’était ensuite rapproché à 5,2 secondes. Mais il s’est alors un peu emballé, commettant ainsi une faute qui lui a fait perdre 20 secondes et la course dans l’ES7.

La route vers la victoire était désormais grande ouverte pour Princen, lauréat pour la quatrième fois en cinq ans du match d’ouverture du championnat de Belgique.

L’épreuve juniore est revenue en surclassement à Grégoire Munster (Opel Adam R2), 20 ans.

La deuxième manche se déroulera à Spa, les 16 et 17 mars.

Source: Belga