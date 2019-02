Le cinéaste Jacques Audiard, 66 ans, a reçu vendredi soir le César de la meilleure réalisation pour « Les Frères Sisters », un western franco-américain avec Joaquin Phoenix, Jake Gyllenhaal et John C. Reilly. « Je suis ému (…) J’admire mes confrères et mes consoeurs. Si je fais du cinéma, c’est parce que vous en faites », a déclaré en recevant son prix le réalisateur, déjà plusieurs fois récompensé aux César, dont deux fois déjà par le César de la meilleure réalisation.

source: Belga